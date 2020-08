MotoGp Stiria, una lente sul Motomondiale del futuro (Di sabato 22 agosto 2020) Spielberg, Austria,, 22 agosto 2020 - Ormai sembra quasi di essere entrati nella macchina del tempo e aver iniziato a guardare più in là. Nel futuro. Un futuro dove ad accendere le scintille della ... Leggi su quotidiano

SkySportMotoGP : POL IN POLE POSITION? ?? Super risultato per la KTM ?? 3^ fila per Dovizioso ? 1? ???? @polespargaro (1.23.580) 2? ????… - SkySportMotoGP : ? Caduta per Rossi in Q1 ? Petrucci e Zarco in Q2 LIVE le qualifiche in Austria ? - SkySportMotoGP : GP Stiria (Spielberg), Libere 3: 1° Mir, Rossi fuori dal Q2 #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #AustrianGP - OA_Sport : MotoGP, GP Stiria 2020: analisi delle qualifiche. KTM, Ducati e Suzuki pronte a vincere, Yamaha e Honda in scia - CorriereQ : MotoGp di Stiria: Espargarò in pole, nono tempo per Dovizioso. Rossi scivola, partirà dalla quinta fila -