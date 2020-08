MotoGp – Sanzione Zarco, Melandri durissimo: “cosa senza senso!” (Di sabato 22 agosto 2020) Giornata di qualifiche sorprendente in Austria, a stupire tutti è stato l’ottimo risultato di Johann Zarco, che ha chiuso la Q2 col terzo tempo, a soli tre giorni dall’operazione alla mano. Il francese dell’Avintia, però, partirà dalla pitlane a causa della penalizzazione inflittagli dalla commissione gara per l’incidente della scorsa settimana al Red Bull Ring. Una decisione, arrivata solo ieri, che potrebbe mettere a rischio il futuro di Zarco: il francese ha rinnovato il suo contratto con Ducati, in attesa di scoprire in quale team sarà destinato e la penalità ricevuta potrebbe costargli cara. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesProprio per questo motivo l’ex pilota Marco Melandri si è scagliato contro la commissione gara: “non puoi aspettare il venerdi per ... Leggi su sportfair

