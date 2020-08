MotoGP, qualifiche del Gp di Stiria: caduta di Valentino Rossi durante il suo ultimo giro (Di sabato 22 agosto 2020) Valentino Rossi è caduto durante il suo ultimo giro lanciato della Q1: il pesarese stava disperatamente cercando il tempo necessario per entrare tra i migliori e giocarsi la pole position nelle Q2. In curva però il 9 volte campione del mondo ha perso il controllo della Yamaha finendo nella ghiaia. Si è subito rialzato, senza apparenti danni fisici. Il suo weekend al Gp di Stiria, secondo appuntamento in Austria, comincia però nel peggiore dei modi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

