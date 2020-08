MotoGp – Il quinto posto non demoralizza Vinales: “non è male, ecco perchè” (Di sabato 22 agosto 2020) Un quinto posto abbastanza soddisfacente per Maverick Vinales oggi nelle qualifiche del Gp di Stiria: il pilota spagnolo della Yamaha partirà domani dalla quinta posizione in griglia. Mirco Lazzari gp/Getty Images“La seconda fila in griglia è buona. Considerando le condizioni del tracciato e il livello dei nostri rivali non è male. Sono abbastanza felice, ma comunque domani sarà una cara impegnativa perchè molti dei piloti hanno lo stesso ritmo. Abbiamo bisogno di superare all’inizio e provare a capire dove siamo più vevloci. Mi sento molto bene sulla moto. Questo weekend stiamo usando un livello diverso di set up provando di capire se questo è migliore per la gara ma non lo sapremo fino a domani. Proveremo e vedremo. E’ buono provare qualcosa di ... Leggi su sportfair

