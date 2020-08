MotoGP, Espargarò centra la pole in Austria. Anche Nakagami in prima fila. Rossi solo 15° (Di sabato 22 agosto 2020) Pol in pole. Al GP di Stiria Pol Espargarò centra la prima pole position della KTM in MotoGP e la sua prima personale in Top Class. Ottima sessione dello spagnolo che si mette alle spalle un ottimo Nakagami e un grande Zarco che partirà comunque dalla pit-lane. Male Valentino Rossi che scivola in Q2 e partirà dalla 15esima posizione.GP DI STIRIA, LA GRIGLIAQuesta la griglia di partenza del Gran Premio di Stiria in programma domenica:1P. ESPARGARO1:23.5802T. Nakagami+0.0223J. ZARCO+0.0524J. MIR+0.0985J. MILLER+0.1206M. VIÑALES+0.1987A. RINS+0.2028M. OLIVEIRA+0.2179A. DOVIZIOSO+0.26910F. QUARTARARO+0.286 MotoGP, Espargarò centra la pole in ... Leggi su itasportpress

