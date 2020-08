Morto Jack Sherman, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers (Di sabato 22 agosto 2020) Morto per cause ignote Jack Sherman, storico secondo chitarrista dei Red Hot Chili Peppers. Aveva 64 anni. I rapporti con la band non erano dei migliori, tra Jack Sherman e Anthony Kiedis e Flea c’erano profonde incompatibilità caratteriali che portano al suo abbandono ai Red Hot Chili Peppers. Un rapporto altalenante tra Sherman e i … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

