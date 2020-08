Morto Jack Sherman, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers – VIDEO (Di sabato 22 agosto 2020) Mondo della musica in lutto: Morto Jack Sherman, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers e Bob Dylan. L’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Jack Sherman è Morto all’età di 64 anni. La band ha confermato la notizia in una dichiarazione su Twitter, dicendo: “Noi della famiglia RHCP vorremmo augurare a Jack Sherman una … L'articolo Morto Jack Sherman, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : Morto Jack Sherman, primo chitarrista dei Red Hot Chili Peppers #ANSA - fanpage : È morto Jack Sharman il chitarrista dei #redhotchilipeppers - RaiNews : #jacksherman contribuì a gran parte dei successi della band - DR_AUSL : Morto Jack Sherman, primo chitarrista dei Red Hot Chili Peppers - Musica - ANSA - Novacula_Occami : RT @RumoreMagazine: #Sherman si era unito ai Red Hot Chili Peppers In sostituzione del fondatore Hillel Slovak. Aveva 64 anni. https://t.co… -