Morto Jack Sherman, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers. La band: "Buon viaggio" (Di sabato 22 agosto 2020) Il musicista statunitense Jack Sherman, chitarrista noto per aver collaborato con i Red Hot Chili Peppers dal 1983 al 1985, è Morto all’età di 64 anni. Era nato a Miami, in Florida, il 18 gennaio 1956. La notizia del decesso, avvenuto lo scorso 18 agosto, di cui al momento non si conoscono le cause, è stata annunciata sui social dalla band del frontman Anthony Kiedis: “Noi della famiglia RHCP vorremmo augurare a Jack Shermam una navigazione tranquilla nei mondi dell’aldilà. Jack ha suonato nel nostro album di debutto e nel nostro primo tour negli Stati Uniti. Era un uomo unico e lo ringraziamo per tutti i momenti belli, cattivi e intermedi”. We of the RHCP family would like to ... Leggi su huffingtonpost

