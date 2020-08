“Morti in due posti diversi”. Viviana Parisi e Giole, l’avvocato di famiglia è sicuro: il giallo si infittisce (Di sabato 22 agosto 2020) Nuovo sopralluogo, questa mattina, della Polizia scientifica, nelle zone in cui sono stati trovati i resti di Gioele e della mamma, Viviana Parisi, nei boschi di Caronia (Messina). I due corpi giacevano a circa 300-400 metri di distanza in linea d’aria. “Noi pensiamo che Gioele e Viviana siano morti in due momenti e in due luoghi distinti, diversi, anche perché riteniamo complicato il trascinamento nella fitta boscaglia del corpo del bimbo”, dice l’avvocato Pietro Venuti, il legale della famiglia di Daniele Mondello, il marito della dj. “Magari la madre aveva perso Gioele ed è salita sul pilone, cadendo poi accidentalmente- dice – E, nel frattempo, il bimbo magari è caduto da qualche altra parte e poi è stato assalito dagli animali. Comunque speriamo che ... Leggi su caffeinamagazine

