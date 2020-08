Monaco-Reims (domenica, ore 13): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 22 agosto 2020) Primo turno di Ligue 1 francese e per il nuovo Monaco di Kovac l’esordio è contro il Reims. I monegaschi vengono da due stagioni con tantissime difficoltà, e si punta tutto sulla voglia di riscatto del tecnico croato ex Bayern. Tuttavia è in atto una rivoluzione dell’organico, con tanti elementi della vecchia guardia che hanno … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

