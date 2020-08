Molestie, Katia Ricciarelli: "Non capisco chi accusa a distanza di vent'anni, è assurdo" (Di sabato 22 agosto 2020) Katia Ricciarelli è tornata ad affrontare l’argomento delle Molestie nel mondo dello spettacolo, criticando chi confessa a scoppio ritardato di averle subite. “Molte di queste persone accusate le conosco – ha affermato la soprano a Io e te - su taluni non sono per niente d’accordo, ho vissuto con queste persone, allora devo ritenere che non sono mai stata oggetto dei loro interessi, questo mi darebbe molto fastidio”.L’ex moglie di Pippo Baudo ha rincarato quindi la dose: “Mi dispiace molto che questo accusare sia avvenuto a distanza di 10-20 anni, non lo capisco, mi dà molto fastidio”. 22 agosto 2020 20:12. Leggi su blogo

