Ministro Speranza: “A settembre riapriremo le scuole” (Di sabato 22 agosto 2020) Il nostro Paese, che sta tentando di fermare un rimbalzo della pandemia, farà tutti i sacrifici necessari per garantire l’inizio dell’anno scolastico a metà settembre. Lo ha annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza, preoccupato per l’aumento dei contagi. “Abbiamo solo un mese per riaprire in sicurezza scuole ed università e non possiamo permetterci di compiere passi falsi. Dipenderà dai nostri comportamenti e tutti, a cominciare dai giovani, ne dovremo essere consapevoli.”, ha detto il Ministro Speranza, in un’intervista al quotidiano “La Repubblica”. Proprio per contenere il più possibile i contagi, il Ministro ha firmato un’ordinanza che, come già sappiamo, ha imposto la ... Leggi su sbircialanotizia

rtl1025 : ?? Un appello ai giovani, fra i quali si sta diffondendo recentemente il contagio da nuovo #coronavirus, perché prot… - RaiNews : #coronavirus #COVID19 Appello del ministro della Salute #Speranza ai giovani: 'Età media dei contagiati scesa, stat… - NicolaPorro : Pressing sulle #regioni per la stretta su #movida e #discoteche, #tamponi, #quarantena e #test rapidi per chi rient… - AFAntoAnt : RT @silviaballestra: Il ministro della Salute che partecipa al meeting di Cl dopo tutto quello che è successo in Lombardia dove Cl ha avuto… -