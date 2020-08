Milan, ritiro blindato: a Milanello regole ferree, vietata la presenza dei tifosi (Di sabato 22 agosto 2020) Non sarà ovviamente un ritiro come quello degli anni precedenti quello che lunedì scatterà a Milanello. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella del Milan sarà una preparazione blindata e con regole ferree, il tutto ovviamente per evitare ovviamente il rischio di ulteriori contagi da Covid-19. Lunedì ciclo di tamponi e visite mediche, martedì al via gli allenamenti. vietata la presenza dei tifosi, sia sugli spalti che sui cancelli: proibiti in tal senso anche autografi e selfie. Un ritiro a porte chiuse, ma necessario in tempi come questi visto anche l’innalzamento dei contagi da Covid in Italia e nel resto d’Europa. Leggi su sportface

Ecco le regole di base che verranno imposte a Milanello durante la preparazione estiva, per arginare il rischio di contagi al Coronavirus. Da lunedì prossimo scatterà la preparazione estiva del Milan ...

