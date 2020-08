Milan, raduno blindato. Niente tifosi agli allenamenti e selfie vietati (Di sabato 22 agosto 2020) Sarà un ritiro molto diverso dal solito quello del Milan a Milanello, che avrà inizio lunedì. Il motivo è, naturalmente, il Covid. La Gazzetta racconta come il club affronterà l’evento. “Il Milan si ritroverà lunedì mattina a Milanello, ma esclusivamente per fare i tamponi. Potrà accedere all’interno del centro sportivo solo chi l’ha già fatto o chi ha in programma di farlo. I giocatori, che arriveranno scaglionati, si tratterranno per il tempo strettamente necessario per l’esame e poi torneranno a casa in attesa dell’esito (in caso di positività scatterà l’isolamento domiciliare). Dal giorno dopo, martedì, si inizia con gli allenamenti (mattutini per tutta la ... Leggi su ilnapolista

