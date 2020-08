Milan cerca accordo con Ibra, in dubbio per raduno (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - MilanO, 22 AGO - La trattativa fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo del contratto non si è ancora sbloccata. Per questo al momento è in dubbio la presenza del centravanti svedese ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Milan cerca accordo con Ibra, in dubbio per raduno: (ANSA) - MILANO, 22 AGO - La trattativa fra il Milan e Zlatan I… - RibaltaRossoner : RT @cmdotcom: #Milan, in agenda nuovo confronto con il #RealMadrid: si cerca l'#Hernandez bis, i nomi [@86_longo] - JulzOa : @DiMarzio A sto punto credo che Elliott voglia vendere.. Stanno mandando tutto il loro progetto a puttane. Non arri… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Milan, in agenda nuovo confronto con il #RealMadrid: si cerca l'#Hernandez bis, i nomi [@86_longo] - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, in agenda nuovo confronto con il #RealMadrid: si cerca l'#Hernandez bis, i nomi [@86_longo] -

Ultime Notizie dalla rete : Milan cerca Milan cerca accordo con Ibra, in dubbio per raduno Agenzia ANSA Milan cerca accordo con Ibra, in dubbio per raduno

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - La trattativa fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo del contratto non si è ancora sbloccata. Per questo al momento è in dubbio la presenza del centravanti svedese ...

Lorini: “Alphonso Davies? Lo avevo segnalato al Milan”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Lorini (ex calciatore rossonero) ha raccontato un aneddoto riguardando un possibile approdo di Alphonso Davies al Milan qualche anno fa. Ecco le sue p ...

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - La trattativa fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo del contratto non si è ancora sbloccata. Per questo al momento è in dubbio la presenza del centravanti svedese ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Lorini (ex calciatore rossonero) ha raccontato un aneddoto riguardando un possibile approdo di Alphonso Davies al Milan qualche anno fa. Ecco le sue p ...