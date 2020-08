Milan, Bonaventura sbotta: “Potevo ancora dare tanto, forse lo stile rossonero non è più lo stesso” (Di sabato 22 agosto 2020) Giacomo 'Jack' Bonaventura non nasconde che avrebbe voluto continuare la propria esperienza al Milan.Calciomercato Milan, Deulofeu chiama i rossoneri: lo spagnolo pronto a tornareL'ex centrocampista rossonero è convinto che l'infortunio subito al legamento crociato abbia inciso negativamente sul prosieguo della sua carriera al club di Via Aldo Rossi. Il calciatore, in attesa di accasarsi in un altro club di A, ha rilasciato una corposa intervista al settimanale SportWeek. Nelle sue parole un po' di rammarico e anche un pizzico di polemica.VIDEO Inter, appartamento extralusso a Milano per Messi: ecco dove nasce la suggestione dell’estate nerazzurra"Potevo ancora dare tanto ma il giocatore e l’uomo il Milan lo ha visto ... Leggi su mediagol

