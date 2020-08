Milan, Bonaventura dopo l’addio: “Ibrahimovic mi ha ridato la voglia. Quella volta che Gattuso voleva ammazzarmi…” (Di sabato 22 agosto 2020) E' giunta al capolinea l'avventura di Giacomo Bonaventura in quel di Milano.Il contratto che legava il calciatore originario di San Severino Marche, che ha vestito la maglia rossonera dal 2014 al 2020, al Milan è scaduto lo scorso 30 giugno, con la società meneghina che ha scelto di non rinnovare l'accordo. Ragion per cui, adesso, Bonaventura è libero di sposare una nuova causa.Intervistato ai microfoni di Sport Week, dunque, il centrocampista classe 1989 è tornato a parlare del suo rapporto con i diversi allenatori che hanno guidato la compagine rossonera nel corso degli ultimi anni."Spiace non aver avuto lo stesso allenatore per 3-4 anni, ogni nuovo tecnico sembra ti metta sotto esame. Devi quindi ricominciare daccapo e perdi tempo. Gattuso? Somiglia a Mihajlovic. ... Leggi su mediagol

