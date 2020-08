Milan, Bakayoko si avvicina: possibile prestito con opzione di acquisto (Di sabato 22 agosto 2020) Il Milan è sempre più vicino all’acquisto di Tiemoué Bakayoko dopo gli ultimi colloqui con il Chelsea secondo Sky Sport Tiemoué Bakayoko è sempre più vicino al ritorno al Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei colloqui positivi tra la dirigenza rossonera e il Chelsea, proprietario del cartellino del giocatore. Si lavora per un prestito con opzione di acquisto nel giugno 2021. L’intenzione di Bakayoko è quella di ritornare a rivestire la maglia del Milan. Le sue condizioni personali sono state già concordate con i rossoneri. Manca solo l’accordo tra le due società. Leggi su ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Milan Bakayoko

Importanti passi in avanti, per il Milan, nella trattativa col Chelsea per Tiémoué Bakayoko. Gli inglesi, infatti, nelle ultime ore si sono avvicinati alle richieste dei rossoneri, aprendo al prestito ...La redazione di SKY Sport si sofferma sul calciomercato del Milan. Un “sì” definitivo che tarda ad arrivare, nonostante il pressing rossonero. Zlatan Ibrahimovic non ha ancora accettato la proposta co ...