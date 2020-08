Migranti positivi al Covid si riversano nelle strade: panico a Massa (Di sabato 22 agosto 2020) panico a Massa, Massa Carrara, dopo che un gruppo di Migranti positivi al Covid ha violato la quarantena nel centro di accoglienza e si è riversato in strada. I residenti hanno chiamato carabinieri e ... Leggi su leggo

borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - RaffaeleFitto : Due #migranti positivi scappano dal Policlinico #Foggia. Di loro si sono perse le tracce e potenzialmente possono c… - borghi_claudio : Stesso identico numero di positivi per il resort sull'isola di Santo Stefano e qui ?? Secondo voi di cosa parlano tu… - diego4all : Migranti positivi al Covid si riversano nelle strade: panico a Massa - Stoico26356790 : RT @ilmessaggeroit: Migranti positivi al Covid si riversano nelle strade: panico a Massa -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti positivi Migranti positivi al Covid si riversano nelle strade: panico a Massa Il Messaggero Coronavirus, si va verso i mille contagi al giorno. De Luca: "Governo valuti il ritorno alla parziale chiusura delle Regioni"

Il virus non rallenta più. Anzi, corre spedito verso i mille contagi al giorno. Numeri già visti lo scorso 14 maggio, quando in piena emergenza Covid si registravano però numeri ancora più drammatici ...

Nave quarantena Aurelia attracca ad Augusta, scendono i migranti negativi

E' arrivata questa mattina nel porto di augusta con a bordo 273 migranti. Scesi 167 negativi al coronavirus, restano a bordo 24 positivi al covid ed altri 80 in isolamento. Dopo la sanificazione andrà ...

Il virus non rallenta più. Anzi, corre spedito verso i mille contagi al giorno. Numeri già visti lo scorso 14 maggio, quando in piena emergenza Covid si registravano però numeri ancora più drammatici ...E' arrivata questa mattina nel porto di augusta con a bordo 273 migranti. Scesi 167 negativi al coronavirus, restano a bordo 24 positivi al covid ed altri 80 in isolamento. Dopo la sanificazione andrà ...