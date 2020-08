Migranti, Musumeci: "Chiudo tutti gli hotspot della Sicilia" (Di sabato 22 agosto 2020) Nello Musumeci dice basta e chiude tutti gli spazi per Migranti . "La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di Migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l'ordinanza con cui dispongo ... Leggi su quotidiano

MediasetTgcom24 : Lampedusa, Nello Musumeci: 38 nuovi migranti positivi al coronavirus #NelloMusumeci - Agenzia_Ansa : #Migranti il governatore #Musumeci: 'Chiudo tutti gli hot spot in Sicilia. Si faccia presto un ponte-aereo' FLASH #ANSA - repubblica : Coronavirus, Musumeci ordina la chiusura degli spazi per i migranti in Sicilia - RobertoDegrass1 : RT @ImolaOggi: Sicilia - 'Non può continuare questa invasione', Musumeci chiude tutti i centri per migranti - hurree16 : RT @Agenzia_Italia: L'ira di Musumeci, 'Chiudo gli hotspot e i centri di accoglienza in Sicilia' -