Migranti | incendiato a Favara il barcone simbolo dell’accoglienza

PALERMO – Incendiato nella notte a Favara, in provincia di Agrigento, il barcone denominato 'El Peskador', simbolo dell'accoglienza e dell'immigrazione, posto nel piazzale Belvedere di San Francesco. Sull'episodio indagano i carabinieri mentre la sindaca, Anna Alba, parla di "gesto vile" e auspica "che sia solamente un mero atto vandalico e non un gesto razzista".

