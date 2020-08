Migranti, il governatore della Sicilia Musumeci: «Pronto a chiudere tutti gli hotspot» (Di sabato 22 agosto 2020) La Sicilia è pronta a chiudere tutti gli hotspot per i Migranti. A dirlo è il governatore Nello Musumeci. «La Sicilia non può continuare a subire questa invasione – ha detto il presidente della Regione -. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei Centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa». «Le regole europee e nazionali – ha aggiunto Musumeci – sono state stracciate. L’Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Migranti il governatore #Musumeci: 'Chiudo tutti gli hot spot in Sicilia. Si faccia presto un ponte-aereo' FLASH #ANSA - fanpage : La decisione del Governatore della Sicilia. - SkyTG24 : 'Per di più lo abbiamo appreso da una notizia di agenzia di stampa' Così il governatore Alberto #Cirio ha commentat… - Pius_XII : RT @Agenzia_Ansa: #Migranti il governatore #Musumeci: 'Chiudo tutti gli hot spot in Sicilia. Si faccia presto un ponte-aereo' FLASH #ANSA - leone52641 : RT @fanpage: La decisione del Governatore della Sicilia. -