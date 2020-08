Migranti, autorizzato sbarco della nave Aurelia con 250 a bordo. Scenderanno solo i negativi al tampone (Di sabato 22 agosto 2020) La sindaca di Augusta, Cettina Di Pietro, ha dato l'ok dopo le rassicurazioni della Prefettura. Intanto a Lampedusa continuano gli sbarchi, presenza record Leggi su tg.la7

La nave quarantena "Aurelia" può approdare, stamattina, ad Augusta. A bordo ci sono 273 tunisini. Dopo i rifornimenti ripartirà alla volta di Lampedusa per accogliere altri migranti e alleggerire l'ho ...“Non si può consentire che migliaia e migliaia di migranti, autonomi o con le navi delle ong, possano sbarcare in una terra che è rimasta per mesi in ginocchio e che adesso guarda con una certa prospe ...