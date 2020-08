Michelle Hunziker vacanze da sogno in Sicilia : “È qui che…” (Di sabato 22 agosto 2020) Michelle Hunziker sta trascorrendo alcuni giorni di relax con la famiglia in Sicilia e per l’occasione ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore tramite social a questa regione che le è rimasta nel cuore. Michelle Hunziker in vacanza con la famiglia Michelle Hunziker (leggi la sua biografia) sta trascorrendo alcuni giorni all’insegna del relax … L'articolo Michelle Hunziker vacanze da sogno in Sicilia : “È qui che…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker, la vacanza con tutta la famiglia comincia… in dialetto siciliano. Guarda il video Oggi Michelle Hunziker dichiara amore alla Sicilia: "Accolta come una di famiglia"

Attraverso una sua foto in riva al mare, e condivisa sui social, Michelle Hunziker parla della Sicilia, raccontando il suo primo "incontro" con l'Isola. "È qui che fui battezzata all’italianità. In un ...

Michelle Hunziker in vacanza in Sicilia con tutta la famiglia: incantata dalla Valle dei Templi

Agrigento - Michelle Hunziker sbarca in Sicilia con tutta la famiglia e resta incantata dalla Valle dei Templi. Visita serale per la showgirl e conduttrice in questi giorni ad Agrigento con il marito ...

