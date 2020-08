Michelle Hunziker si fa foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia verifiche (Di sabato 22 agosto 2020) Michelle Hunziker si fa fotografare con la figlia Aurora sulla marna della Scala dei Turchi, a Realmonte, nell’agrigentino, che in parte è sotto sequestro, e la Capitaneria di Porto, come apprende l’Adnkronos, avvia accertamenti. La showgirl nel pubblicare la foto su Instagram ha scritto più volte “Scala dei Turchi, fuori dalla zona recintata e vietata”. Ma la Capitaneria vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo per effettuare degli accertamenti.“Qui c’è un piccolo pezzo senza divieto accessibile al pubblico”, specifica la conduttrice svizzera. Ma sembra che la ... Leggi su huffingtonpost

Lucatt_ : RT @HuffPostItalia: Michelle Hunziker si fa foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia verifiche - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Michelle Hunziker si fa foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia verifiche - HuffPostItalia : Michelle Hunziker si fa foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia verifiche - ag_notizie : Vacanze vip: Michelle Hunziker si lascia sedurre dalla Scala dei Turchi - zazoomblog : Michelle Hunziker bellissima con Aurora vacanza da sogno in Sicilia - #Michelle #Hunziker #bellissima -