Michelle Hunziker, il segreto per stare in forma a 40 anni (Di sabato 22 agosto 2020) Sole, amore, figli. Ecco la pozione magica che fa di Michelle Hunziker una super donna. Sì, perché se le persone comuni arrivano ad agosto sfiancate da un anno di lavoro e impegni vari, la conduttrice sembra non accusare mai il peso della quotidianità. E chi la conosce bene sa che il sorriso e l’energia che sfoggia in Tv e quando viene pizzicata al mare, tra tuffi e acrobazie con le sue bambine, non è finzione in favore di obiettivo. Michelle ha davvero una marcia in più. A dargliela è stata madre natura, certo, ma anche la vita che si è costruita. A partire dalle sue tre figlie, Aurora – avuta dal primo marito, Eros Ramazzotti -, Sole e Celeste, nate dal suo attuale matrimonio con Tomaso Trussardi. La presentatrice non le perde mai di vista e, anche con la figlia maggiore, ci ... Leggi su aciclico

AvaniGreggfake : @lostintoyouuu Italiani: Sespo, Vale (?), Michelle Hunziker (si so che è svizzera) e Anima e Sabri Stranieri: Liam… - BarbieXanax : @Sandro_Marci Ma il sedere nella pubblicità delle mutande Roberta era di Michelle hunziker non di Ilary blasi che è… - Sabrina24989702 : RT @matteosalvinimi: ?? Se il #CodiceRosso a tutela delle vittime di violenza è diventato legge dello Stato è grazie anche e soprattutto a M… - rep_palermo : Vacanze in Sicilia per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti [di VASSILY SORTINO] [aggiornamento delle 19:10] - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Michelle Hunziker in vacanza ad Agrigento con la figlia Aurora Ramazzotti -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker, la vacanza con tutta la famiglia comincia… in dialetto siciliano. Guarda il video Oggi Michelle Hunziker dichiara amore alla Sicilia: "Accolta come una di famiglia"

Attraverso una sua foto in riva al mare, e condivisa sui social, Michelle Hunziker parla della Sicilia, raccontando il suo primo "incontro" con l'Isola. "È qui che fui battezzata all’italianità. In un ...

Estate 2020, le star vanno in vacanza con i loro animali. No all’abbandono

Instagram, per un volto noto e conosciuto, può essere anche un mezzo utile per veicolare un messaggio. C’è chi si scaglia contro il mancato utilizzo delle mascherine (da Sharon Stone a Jennifer Anisto ...

Attraverso una sua foto in riva al mare, e condivisa sui social, Michelle Hunziker parla della Sicilia, raccontando il suo primo "incontro" con l'Isola. "È qui che fui battezzata all’italianità. In un ...Instagram, per un volto noto e conosciuto, può essere anche un mezzo utile per veicolare un messaggio. C’è chi si scaglia contro il mancato utilizzo delle mascherine (da Sharon Stone a Jennifer Anisto ...