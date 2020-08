Mi chiamo Bond e sono sparito dalle scene (Di sabato 22 agosto 2020) Sean Connery compie novant'anni. Il lungo silenzio dell'attore scozzese è avvolto nel mistero. Memorabile 007, tuonò contro Hollywood. Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : chiamo Bond

QUOTIDIANO.NET

Spettacoli e Cultura - Sean Connery compie novant'anni. Il lungo silenzio dell'attore scozzese è avvolto nel mistero. Memorabile 007, tuonò contro Hollywood.In occasione del 25esimo film di James Bond il marchio Aston Martin è pronto a lanciare due sportive in serie limitata: la Vantage e la DBS Superleggera in versione 007 Edition Nel prossimo mese di no ...