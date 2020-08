Meteo, MALTEMPO al Nord e CALDO SUBTROPICALE al Centro-Sud: ecco le previsioni per domenica 23 agosto 2020 (Di sabato 22 agosto 2020) Secondo le previsioni Meteo per domani domenica 23 agosto 2020 avremo bel tempo con sole e CALDO nelle regioni del Centro-Sud. Al Nord, invece, l’alta pressione tenderà a sgonfiarsi con un conseguente aumento dell‘instabilità, con temporali anche nella Pianura Padana. Nord: previsioni domani domenica 23 agosto 2020 Domani è previsto tempo stabile al mattino con qualche nube sparsa, ma senza precipitazioni. Al tardo pomeriggio e in serata ci sarà un aumento dell’instabilità con temporali, localmente anche si forte intensità, sui rilievi montuosi e in Pianura. Temperature in ... Leggi su giornal

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, martedì #18agosto, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Piogge… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE oggi e domani, #16agosto, in Lombardia. ?? #allertaGIALLA, lunedì #17agosto, in 6 regioni. ? In… - zazoomblog : Previsioni Meteo nuova forte ondata di maltempo a fine Agosto: l’Estate è ormai agli sgoccioli - #Previsioni… - infoitinterno : METEO ITALIA - Cambio di stagione entro il mese di SETTEMBRE con MALTEMPO e TEMPERATURE in picchiata, i dettagli - dovemioriso24 : RT @veneziatoday: Ancora maltempo: probabili grandinate e forti raffiche di vento in pianura -