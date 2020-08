METEO Italia: in arrivo FORTI TEMPORALI, spazzeranno via la BOLLA AFRICANA (Di sabato 22 agosto 2020) METEO SINO AL 28 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE L’Italia si trova contesa fra l’anticiclone africano, nella sua fase di massima espansione sul bacino centrale del Mediterraneo, e correnti fresche nord-atlantiche. Questa rimonta anticiclonica subtropicale che convoglia una lingua d’aria rovente sahariana, è enfatizzata da una profonda depressione in spostamento dal Regno Unito alla Scandinavia. La progressione verso levante di questa circolazione depressionaria contribuirà a veicolare l’aria fresca verso l’Italia, appiattendo nel contempo l’anticiclone africano che comincerà a ritirarsi più a sud. Lo scontro fra l’aria rovente afromediterranea e quella atlantica avverrà domenica proprio in corrispondenza delle regioni ... Leggi su meteogiornale

MRosspach : ???? Sistema temporalesco aggressivo sull'Alto Adige, con grandine di 2-4 cm, accumuli >60-75 mm e raffiche fino a… - piobulgaro : ? AVVISO METEO - TEMPORALI E GRANDINATE STANNO PER ABBATTERSI SULL'ITALIA CON CALO DELLE TEMPERATURE! Ecco le zone… - CentroMeteoITA : #METEO - Via al DECLINO dell'#ESTATE! Arrivano ACQUAZZONI e #TEMPORALI in #ITALIA, ecco i dettagli - infoitinterno : Previsioni METEO VIDEO di domenica 23 agosto sull'Italia - infoitinterno : Previsioni METEO VIDEO di lunedì 24 agosto sull'Italia -