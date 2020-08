Meteo 23 agosto 2020, Italia spezzata in due: allerta per il maltempo al nord, bollini rossi per il caldo al centro (Di sabato 22 agosto 2020) Quella di domani (23 agosto 2020) sarà domani una giornata molto particolare, dal punto di vista metereologico. Avremo infatti l’Italia spezzata in due: con il nord pronto ad essere travolto dal maltempo ed una parte consistente del resto d’Italia ancora costretta a far fronte al caldo (specialmente nel centro, vedremo a breve). Ma andiamo con … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

LucaBizzarri : Perché è importante che ci sia Il Post. Perché se ho un sito di meteo e scrivo che domani piove ho cento click. Se… - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, nella giornata di #Ferragosto, su parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia ?? L'allerta meteo-idr… - astigov : Ancora caldo ma dalla tarda serata arrivano i temporali | Previsioni meteo 23 agosto 2020 - AdiraiIt : #Meteo #Lombardia #Meteodomani Il mese di Agosto non era così vivace e meteorologicamente stabile da qualche anno,… -

Meteo: ESTATE in CRISI entro fine AGOSTO, ma sarà una ROTTURA DEFINITIVA? Ecco la verità con l'ultima PROIEZIONE iLMeteo.it

