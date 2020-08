Messa e rosario domenica 23 agosto in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di sabato 22 agosto 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di domenica 23 agosto. Tante opzioni in tv per chi vorrà seguire le celebrazioni. Su Rai 1 (o in streaming su Rai Play) alle 10:50 verrà celebrata la Messa in diretta, prima dell’Angelus di Papa Francesco. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. IL programma COMPLETO RAI UNO ore 10:50 – Santa Messa ore ... Leggi su sportface

