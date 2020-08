Mes, Bonaccini: “I fondi li prenderei domattina” e con Zaia: “No a ritorno della Sanità centralizzata” (Di sabato 22 agosto 2020) “Le risorse del Mes, 36 miliardi senza farli pagare ai nostri figli e nipoti, io li prenderei domattina per irrobustire il sistema sanitario”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini sull’utilizzo dello strumento Meccanismo Europeo di Stabilità) anche detto fondo salva-Stati, finalizzato a stimolare alle spese sanitarie a seguito della pandemia Covid-19. Poi Bonaccini, durante un incontro al ‘Meeting di Rimini’ si trova d’accordo con Luca Zaia sul netto rifiuto di un ritorno delle competenze in ambito di Sanità in capo allo Stato Centrale. “Se qualcuno viene in questa regione a dire che la sanità nei prossimi anni dovrà essere gestita da Roma, troverà ... Leggi su ilfattoquotidiano

Bonaccini avverte il Pd: "Basta litigi in casa"

Stefano Bonaccini arriva alla festa dell’Unità di Monteveglio ... L’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, tra le prime file, annuisce. Parla di Mes, Recovery Fund, governo nazionale. Ma, ...

