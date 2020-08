Mercato Juventus, duello con lo United per l’esterno della Roma (Di sabato 22 agosto 2020) Mercato Juventus – La dirigenza bianconera, oltre alle prestazioni di Edin Dzeko, vorrebbe assicurarsi anche quelle di Justin Kluivert. L’olandese è finito ai margini del progetto di Fonseca e potrebbe fare le valigie. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il ragazzo sarebbe in contatto anche con il Manchester United che monitora attentamente anche Douglas Costa. Il brasiliani ha però una valutazione di almeno 40 milioni di Euro. Mercato Juventus: Kluivert nel mirino I bianconeri, inoltre, potrebbe anche imbastire un’operazione che riguarda anche Cristian Romero, ritenuto ideale per la difesa a tre di Paulo Fonseca. Leggi anche:Arthur Juventus, senti Moggi: “Non giocherà, preferisco Pjanic” Kluivert andrea a ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul merc… - mirkocalemme : La #Juventus non vuole privarsi di #Cristiano, né di #Dybala. L'argentino ha recentemente comprato una nuova villa… - pisto_gol : Budget mercato Juventus: tra debiti in crescita e rosa da svecchiare| Interessante, da leggere - Fede_Spera86 : Aggiornamenti sul mercato Juve? Dopo la festa di Ierisera è ora di parlare di cose serie. #Juventus #Paratici #Pirlolandia - gesalquadrato : RT @EmmeEmm_: Cropy non si sbilancia mai sul mercato, se dice che la juventus prende pogba, la juventus prende pogba -