MEI, Ghigo Renzulli, vince il premio per i 40 anni di carriera (Di sabato 22 agosto 2020) Ghigo Renzulli vince un premio per i suoi 40 anni di carriera durante il MEI, spesi tra musica, arte e Litfiba. Leggi l’articolo per scoprire oltre a questo, cosa succede. Oltre a questa ottima notizia, vorrei parlare del MEI, festival importantissimo musicale, all’interno del quale, Ghigo Renzulli ha vinto il premio. Si arricchisce il cast del MEI 2020. Il più importante festival della musica indipendente italiana in programma dal 2 al 4 ottobre a Faenza. Agli ospiti già annunciati, tra cui Piero Pelù, Tosca, Omar Pedrini e Gianni Maroccolo,si aggiunge Ghigo Renzulli, che riceverà il premio per i suoi 40 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Si arricchisce il cast del MEI 2020, il più importante festival della musica indipendente italiana in programma dal 2 al 4 ottobre a Faenza (Ravenna). Agli ospiti già annunciati, tra cui Piero Pelù, T ...

