Meghan “offende” la regina, nuova gaffe della moglie di Harry (Di sabato 22 agosto 2020) In videoconferenza con un ente benefico, la duchessa di Sussex Meghan si è rivolta al marito Harry, accanto a lei, parlando della regina come “nonna” del principe, in modo troppo familiare, senza usare il titolo reale come richiesto, invece, dal protocollo. Leggerezza in buona fede o errore voluto? Ancora polemiche e critiche contro Meghan Markle. In questi ultimi giorni il Duca e la Duchessa del Sussex, che si sonoArticolo completo: Meghan “offende” la regina, nuova gaffe della moglie di Harry dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Meghan “offende”