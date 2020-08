Mbappé: “Ho sempre detto che volevo segnare la storia calcistica del mio paese” (Di sabato 22 agosto 2020) Nella consueta conferenza stampa di presentazione del match di domani sera, tra Bayern e PSG, dal sito de L’Equipe le parole di Kylian Mbappé: “Ho sempre detto che volevo segnare la storia calcistica del mio paese. Sarebbe una grande ricompensa vincere con un club francese, era la mia missione da quando sono venuto a giocare qui. Tutti vogliono vincere, e questa edizione, con un formato speciale sarà ricordata per sempre. Vedremo cosa succederà, speriamo di uscire dal campo con la Coppa. Siamo tutti con il nostro allenatore, Tuchel, nonostante ho sentito dire tante cose negative. Giocheremo anche per lui”. Foto: Twitter PSG L'articolo Mbappé: “Ho sempre detto che ... Leggi su alfredopedulla

