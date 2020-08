Matteo Salvini, se la politica non si prende le proprie responsabilità, nemmeno gli elettori lo faranno (Di sabato 22 agosto 2020) di Donatello D’Andrea “Non è un nemico pubblico il ragazzo che va in spiaggia, in discoteca o al ristorante ma le migliaia di migranti che sbarcano sulle nostre coste”. Questa è una delle ultime dichiarazioni di Matteo Salvini. Premesso che queste parole hanno evidenti finalità elettorali e che l’aumento dei contagi non è esclusivo onere dei ragazzi, la frase virgolettata è utile per comprendere una delle tendenze assunte dalla politica contemporanea. Da diversi anni, il dibattito pubblico si è progressivamente inquinato di una tendenza a deresponsabilizzare determinate categorie circa comportamenti più o meno sbagliati compiuti in un arco di tempo, o in un contesto, ben determinato. Partendo dalla comune evasione fiscale, rappresentata alcune ... Leggi su ilfattoquotidiano

