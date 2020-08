Matera, anziano di 90 anni in lacrime chiede le medicine, maltrattato dalla guardia medica (Di sabato 22 agosto 2020) . Un uomo anziano è stato maltrattato dalle dottoresse della guardia medica di Villalongo (Matera), a cui si era rivolto per la prescrizione di alcuni farmaci in assenza del proprio medico curante. Il video del 90enne, umiliato e in lacrime per le risposte, è stato registrato e pubblicato online da una persona in fila che è intervenuta in sua difesa. È diventato velocemente virale un video, girato con un telefonino davanti alla guardia medica di Villalongo a Matera, in cui si vede un anziano di 90 anni che viene trattato con maleducazione da due dottoresse della guardia medica. L’uomo, a quanto si apprende, si era rivolto al presidio ... Leggi su limemagazine.eu

