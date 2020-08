Masters 1000 Cincinnati 2020: Murray esordio da urlo, Tiafoe ko al terzo set (Di sabato 22 agosto 2020) Bentornato tennis, bentornato Andy Murray. Nella giornata inaugurale del Masters 1000 di Cincinnati 2020 a rubare la scena è l’ex numero uno del mondo che conquista immediatamente il pass per il secondo turno battendo Frances Tiafoe. Nella sfida tra le wild card “di lusso” a spuntarla è il britannico dopo un incontro di 2 ore e 30 minuti. Primo set per Murray al tiebreak con il punteggio di 7-6(6), poi la reazione di Tiafoe che infligge un netto 6-3 in 48 minuti. Ma è ancor più pesante la reazione di Murray che nel terzo set batte lo statunitense con un parziale di 6-1. Murray-Tiafoe, Krajinovic-Caruso ma non solo. La giornata odierna ha ... Leggi su sportface

WeAreTennisITA : ?? Challenger ? Qualificazione torneo ATP ? Prima vittoria ATP ? Prima vittoria Masters 1000 ? Qualificazione Slam ?… - livetennisit : Masters 1000 Cincinnati: Troppi servizi persi. Salvatore Caruso cede a Filip Krajinovic - OA_Sport : Tennis, Masters 1000 Cincinnati 2020: Salvatore Caruso lotta, ma deve cedere a Filip Krajinovic nel primo turno - telered : #TENISxESPN ?? ? Cincinnati Masters 1000 ? [20:00 @ESPNArgentina +HD124] - sportface2016 : #Masters1000Cincinnati 2020: #Caruso cede in due set lottati a #Krajinovic -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Quanti sono, quali sono e quando sono nati i tornei Masters 1000 Tennis Fever Tennis, Masters 1000 Cincinnati 2020: Salvatore Caruso lotta, ma deve cedere a Filip Krajinovic nel primo turno

Merita l’onore delle armi Salvatore Caruso al termine del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati di tennis, nell’insolita sede a New York. Il siciliano, proveniente delle quali ...

LIVE – Caruso-Krajinovic 5-7 3-4, Masters 1000 Cincinnati 2020: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta scritta del match tra Salvatore Caruso e Filip Krajinovic, primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2020. Dopo le due vittorie nelle qualificazioni, il giocatore di Avola torna ...

Merita l’onore delle armi Salvatore Caruso al termine del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati di tennis, nell’insolita sede a New York. Il siciliano, proveniente delle quali ...Il live e la diretta scritta del match tra Salvatore Caruso e Filip Krajinovic, primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2020. Dopo le due vittorie nelle qualificazioni, il giocatore di Avola torna ...