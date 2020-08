Massimo Buono addio al Napoli, c’è la Strega: la dedica di Mertens (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un nuovo angelo custode per i muscoli dei giocatori del Benevento. Si tratta del fisioterapista sannita Massimo Buono. Il beneventano ha lasciato inaspettatamente il Napoli, trovando una sistemazione sempre in serie A ed entrando a far parte della società del presidente Oreste Vigorito. Prima di andare via dalla città partenopea, però, Buono si è portato via un ricordo niente male: una maglia autografata da Dries Mertens con tanto di dedica. “Massimo ti voglio solo dire che mi mancherai tanto!!! Ti voglio un mondo di bene, un bacio alla famiglia“, ha scritto il belga sulla numero 14. La foto è stata postata dallo stesso fisioterapista sul proprio profilo ... Leggi su anteprima24

