Massimo Boldi furioso sui social: “Ci vogliono tappare la bocca con le mascherine”. Gli risponde Burioni: “Non fa ridere” (Di sabato 22 agosto 2020) Prima c’è stata Madonna (censurata da Instagram per le sue posizioni antiscientifiche) poi Carla Bruni (che “non aveva paura del virus”) poi Francesco Facchinetti, “scettico” sul lockdown. L’ultimo dei vip che ha espresso contrarietà per le misure anti contagio è stato Massimo Boldi, che in un post su Facebook ha scritto: “Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill“. Un’opinione che aveva suscitato un vespaio di polemiche, su cui è intervenuto anche il virologo Roberto Burioni, che ha condiviso le frasi in questione sulla sua bacheca Facebook commentando: “No, non fa ridere. Chi è un ... Leggi su ilfattoquotidiano

Adnkronos : Massimo Boldi: 'Potenti vogliono terrorizzarci, #mascherine per tapparci bocca' - HuffPostItalia : Massimo Boldi: 'I potenti vogliono terrorizzarci, ci mettono le mascherine per tapparci la bocca' - Corriere : Burioni contro il post «negazionista» di Massimo Boldi: «Non fa ridere» - salvinithebest : RT @MassimoBoldi: Massimo Boldi: 'I potenti vogliono terrorizzarci, ci mettono le mascherine per tapparci la bocca' - Alfonsi76685577 : RT @MichelaMeloni1: 'I potenti ci costringono a usare la mascherina per tapparci la bocca!' Massimo Boldi Perché reciti di merda... l'hai… -