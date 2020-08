Massimo Boldi: "Ci mettono le mascherine per tapparci la bocca". Carlo Calenda: "Parla a vanvera" (Di sabato 22 agosto 2020) Fanno discutere le dichiarazioni di Massimo Boldi rilasciate in un post pubblicato sui social. Il discorso è mirato all'emergenza coronavirus con un attacco diretto ai governi del mondo e alla gestione della situazione. L'attore comico si rivolge ai "potenti padroni del pianeta" preooccupato per "un mondo che non va per niente bene". Hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, monti, regioni, stati. Boldi critica persino l'uso delle mascherine con considerazioni particolarmente forti: "Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill" ed invoca ... Leggi su blogo

