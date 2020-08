Massimiliano Allegri dopo Antonio Conte. Retroscena Inter, un'altra pista juventina (Di sabato 22 agosto 2020) Cifra che il club nerazzurro, scrive la Gazzetta dello Sport , non può permettersi di pagare - va ricordato che a bilancio, per un'altra stagione, c'è ancora Luciano Spalletti - e che dunque obbliga ... Leggi su liberoquotidiano

FabrizioRomano : Antonio Conte e l’Inter si incontreranno durante la prossima settimana. Se decidesse di lasciare il club, Massimili… - diegojuventus8 : RT @HoudiniJuventus: Tanti parlano e fanno i fenomeni sul gioco, ma purtroppo , a discapito loro, il migliore allenatore italiano rimane Ma… - petersmooth13 : RT @FabrizioRomano: Antonio Conte e l’Inter si incontreranno durante la prossima settimana. Se decidesse di lasciare il club, Massimiliano… - tskaley : RT @FabrizioRomano: Antonio Conte e l’Inter si incontreranno durante la prossima settimana. Se decidesse di lasciare il club, Massimiliano… - BrunoGiovanni6 : RT @LGramellini: ?? Massimiliano #Allegri, dopo la risoluzione contrattuale tra l'#Inter e #Conte, dovrebbe essere il nuovo allenatore dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Allegri

Antonio Conte è destinato a non rimanere sulla panchina dell’Inter. Questo è quanto ritiene La Gazzetta dello Sport che fa presente come le sue parole dopo la finale persa con il Siviglia siano state ...VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Una sconfitta bruciante quella che ha subito l’Inter ieri sera contro il Siviglia in finale di Europa League per 3-2. Continua la maledizione nerazzurra: l’Inter non vince ...