Marvel’s Iron Man VR: le novità dell’ultimo aggiornamento (Di sabato 22 agosto 2020) Tante le novità introdotte dall’ultimo aggiornamento disponibile per Marvel’s Iron Man VR. Scopriamole insieme in questo articolo Lo scorso mese è stato decisamente memorabile per tutti gli amanti dell’universo Marvel in possesso di un visore per la realtà virtuale su PlayStation 4. Il nuovo gioco di Iron Man ha debuttato il 4 luglio e la notizia di poche ore fa è che Marvel’s Iron Man VR ha ricevuto un nuovo aggiornamento che aggiunge interessanti novità al titolo. Andiamo a scoprirle nelle righe che seguono. New Game + e altro nel nuovo aggiornamento di Marvel’s Iron Man VR L’ultimo aggiornamento disponibile per Marvel’s Iron Man VR introduce la ... Leggi su tuttotek

