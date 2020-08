Martina Gatto in scena al Calvi Festival con “Cioccolato all’Arancia” (Di sabato 22 agosto 2020) IL Calvi Festival 2020 PROPONE L’OTTAVO APPUNTAMENTO CON IL TEATRO: Martina Gatto IN“CIOCCOLATO ALL’ARANCIA” Calvi dell’Umbria, Sabato 22 agosto ore 21.15 nel Giardino del Monastero. Calvi DELL’UMBRIA – Il Calvi Festival propone l’ottavo appuntamento con la sezione Teatro. Questa sera, sabato 22 agosto alle ore 21.15 nel giardino del Monastero andrà in scena lo spettacolo “Cioccolato all’Arancia” di e con Martina Gatto. Regia e supervisione drammaturgica di Dafne Rubini. Aiuto regia Federica Biondo; direzione creativa di Ivan Specchio; suono Giulio Gaigher; luci Alessio Pascale. Lo spettacolo, sotto forma ... Leggi su laprimapagina

martina_gnd : Sono in astinenza da gatto ?? #CinqueTerre - sopralunare : @giuliaisacting non è ancora tornato a casa secondo me il gatto di Martina l’ha già mangiato e digerito quattro volte -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Gatto “Cioccolato all’arancia“ C’è il teatro in giardino LA NAZIONE “Cioccolato all’arancia“ C’è il teatro in giardino

Ancora teatro al Calvi Festival: stasera alle 21.15 nel giardino del Monastero va in scena “Cioccolato all’arancia” di e con Martina Gatto (foto), regia di Dafne Rubini: un monologo vincitore di numer ...

Martina Bini ammalia le Terme nel video clip musicale Sexy cat

Nei giorni scorsi la prorompente show girl valdinievolina è stata protagonista delle riprese della troupe di Roberto Conti davanti allo stabilimento il Tettuccio Montecatini Forse nei giorni scorsi, ...

Ancora teatro al Calvi Festival: stasera alle 21.15 nel giardino del Monastero va in scena “Cioccolato all’arancia” di e con Martina Gatto (foto), regia di Dafne Rubini: un monologo vincitore di numer ...Nei giorni scorsi la prorompente show girl valdinievolina è stata protagonista delle riprese della troupe di Roberto Conti davanti allo stabilimento il Tettuccio Montecatini Forse nei giorni scorsi, ...