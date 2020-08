Marquez, slitta il rientro. La Honda: 'Ci vogliono almeno 2-3 mesi' (Di sabato 22 agosto 2020) Niente Misano, il rientro nel motomondiale di Marc Marquez slitta a tempo indeterminato. Il campione della Honda, fratturatosi l'omero del braccio destro per la caduta nel GP di Spagna e operato due ... Leggi su gazzetta

Slitta in rientro in pista di Marc Marquez dopo la ricaduta dell’infortunio all’omero destro subito nel Gran Premio di Spagna del 19 luglio scorso. La Honda Hrc comunica infatti in una nota che ci vor ...«Credo che il Mondiale sia molto aperto per tutti i piloti. Non solo perchè alcuni sono in difficoltà, per esempio pensiamo a Dovi o all'infortunato Marquez, anche perchè i risultati sono molto legati ...