Mariana Rodriguez: dopo Stefano De Martino arriva l’ex della De Lellis (Di sabato 22 agosto 2020) Nelle ultime ore la showgirl venezuelana è stat pizzicata in Sardegna con la sua nuova fiamma. Archiviata la storia con Simone Susinna, infatti, Mariana Rodriguez starebbe frequentando un nuovo uomo. A lanciare l’indiscrezione è “Giornalettismo.com”. Il sito ha pizzicato Mariana insieme ad un ragazzo, in atteggiamenti inequivocabili. Lui, però, non è così misterioso. Sembra, infatti, che si tratti di Cristiano Iovino che, in passato, avrebbe avuto una relazioneArticolo completo: Mariana Rodriguez: dopo Stefano De Martino arriva l’ex della De Lellis dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

