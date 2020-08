Maria Elena Boschi paparazzata in bikini, la gita di piacere in barca con Berruti: obiettivo (molto) indiscreto | Guarda (Di sabato 22 agosto 2020) Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono già aggiudicati il titolo di coppia dell'estate, con buona pace dei Vip o presunti tali. Il settimanale Nuovo li ha beccati a largo dell'isola di Giglio, in provincia di Grosseto: i due sono in barca, l'onorevole di Italia Viva è in bikini e prende il sole sdraiata sulla schiena, mentre l'attore è il suo capitano al timone. Ormai i due non fanno più nulla per nascondersi, anzi è accesa la polemica su alcuni servizi fotografici delle riviste di gossip che sembrerebbero più posati che “rubati”. Ciò non cambia il fatto che la Boschi e Berruti abbiano deciso di vivere il loro sentimento alla luce del sole durante le vacanze d'agosto: in ... Leggi su liberoquotidiano

davidealgebris : Archiviata inchiesta sul Papa di Maria Elena Boschi @meb. Divenne Vicepresidente di Banca già commissariata da Bank… - ilfoglio_it : Ancora un’assoluzione per #Boschi. Caso Etruria. Arriva un'altra archiviazione per il padre di Maria Elena Boschi.… - s_margiotta : Banca Etruria, archiviazione per il padre di Maria Elena Boschi. Contento per ??@meb?, attendo curioso di misurare… - roberto_onano : RT @AzzurraBarbuto: Il mio articolo di oggi su Libero.Padre di Boschi assolto,la famiglia gioisce. Ma Maria Elena non dimentichi che Italia… - codeghino10 : RT @ilgiornale: Maria Elena Boschi ieri l'altro ha giustamente postato il seguente commento: «Ancora un'archiviazione di mio padre su Banca… -