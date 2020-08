Marco De Angelis e Tove Villfor i nuovi ballerini di Ballando con le Stelle (Di sabato 22 agosto 2020) Marco De Angelis - Tove Villfor New entry nel cast dei ballerini di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, per la nuova edizione dello show di Rai 1 al via sabato 12 settembre, ha infatti rinnovato il ‘corpo docenti’ con due novità: Marco De Angelis e Tove Villfor. Chi è Marco De Angelis, nuovo maestro di Ballando con le Stelle 2020 Marco De Angelis è un giovane ballerino romano (ha meno di 30 anni), che a Ballando porterà in pista l’attrice Vittoria Schisano. Per lui, che balla fin da bambino, il format non è del tutto nuovo: lo ... Leggi su davidemaggio

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro Gilles Rocca e Lucrezia Lando Alessandra Mussolini e Mykael Fonts Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina Antonio Catalani e T ...

