Marche, centrosinistra in affanno senza M5s. Il candidato della Meloni sogna il ribaltone (Di sabato 22 agosto 2020) Il no dei grillini all'alleanza coi dem pesa sugli equilibri. Dopo un quarto di secolo di amministrazione rossa, la Regione può cambiare colore. Leggi su quotidiano

PieroDAlessand5 : Elezioni, lo spettro del governo: svegliarsi il 22 settembre con 15 regioni al centrodestra - fisco24_info : Elezioni, lo spettro del governo: svegliarsi il 22 settembre con 15 regioni al centrodestra: Dopo il fallimento del… - AnsaMarche : M5s-Pd, Pd Marche, 5 Stelle in mano a nostalgici Lega. Vinceremo comunque, molti delusi grillini con centrosinistra - IlMontanari : @GuidoCrosetto @lorepregliasco liguria, veneto e puglia al centrodestra toscana, marche e campania al centrosinistr… - avv_gr : RT @GiuseppePalma78: Dopo la decisione di oggi pomeriggio è evidente che le #elezioniregionali verranno nuovamente rinviate, in assenza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche centrosinistra

QUOTIDIANO.NET

Crimi sbatte la porta: "Non c’è alcuna alleanza strutturale". Il centrodestra è davanti in tutti i sondaggi e può vincere una regione ormai ex "rossa" La cosa curiosa è che, per una volta, il reggente ...Il centrodestra prova a dare la spallata al governo Conte con il voto (20 e 21 settembre) in sette Regioni. Alle 12 di oggi scade il termine per depositare liste e candidature. Parte, dunque, una camp ...